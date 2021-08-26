Алмаз Мамбетов избран мэром Оша

Двое проголосовали против предложенной кандидатуры на должность мэра.

Алмаз Мамбетов избран мэром Оша. За такое решение на сессии Ошского городского кенеша проголосовали 43 депутата.

По информации главы Ошской территориальной избирательной комиссии, всего в голосовании принимали участие 45 депутатов.



Двое проголосовали против предложенной кандидатуры на должность мэра.

Напомним, 26 августа проходят выборы мэров в трех городах - Бишкеке, Оше и Токмаке.



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