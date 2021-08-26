Новый мэр Бишкека надеется, что в тюрьме не окажется

Новый мэр Бишкека Айбек Джунушалиев отметил, что готов работать честно.
Он помнит, чем заканчивалась карьера его предшественников и что они оказывались в тюремной камере.
Джунушалиев надеется, что эта участь обойдет его стороной.
"Я никогда в жизни свою должность не выбирал, не просил меня куда-то назначить. Все решения принимались руководством исходя из того, как я выполнял свои обязанности. Когда было решение направить меня на должность и. о. мэра, я не обсуждал это. Могу заверить, что приложу все усилия, чтобы выполнять свои обязанности в рамках действующего законодательства. Я говорил уже, что не имею бизнеса и не планирую им заниматься. У меня достаточно времени, чтобы проводить работу по благоустройству города и выполнять свои прямые обязанности. Надеюсь, эта перспектива обойдет меня стороной", - сказал он.
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