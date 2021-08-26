"Самоинициативно признал ошибку". ГКНБ о том, как их сначала поругали, а потом похвалили

Так, 23 августа 2021 года житель села Бешкент Лейлекского района Х. Абдуганиев обвинил ГКНБ в бездействии в борьбе с контрабандой.



Государственный комитет национальной безопасности КР сообщает об учащении случаев необоснованного очернения своей деятельности через приложения социальных сетей. Ведомство связывает это с ответной реакцией ОПГ и замешанных в преступлениях некоторых должностных лиц контролирующих органов и органов местного самоуправления на успешную борьбу ГКНБ с контрабандой.

Так, 23 августа 2021 года житель села Бешкент Лейлекского района Х. Абдуганиев обвинил ГКНБ в бездействии в борьбе с контрабандой. Сказал он это на встрече полпреда президента КР в Баткенской области и руководителей госорганов Лейлекского района с жителями села Максат.

Однако "впоследствии Х. Абдуганиев самоинициативно выложил видеообращение об ошибочном высказывании в отношении бездействия органов ГКНБ в борьбе с контрабандой, отметив неинформированность об активной работе ГКНБ по пресечению контрабанды на территории Баткенской области", - отмечено в сообщении.

ГКНБ отмечает заметное снижение контрабандной деятельности на кыргызско-таджикской границе благодаря своей работе. А оставшиеся случаи контрабанды считает следствием массовой вовлеченности в нее населения по обе стороны границы и большого количества незавершенных приграничных участков.

"Органы ГКНБ КР продолжают проводить соответствующие мероприятия по выявлению и пресечению каналов незаконной перевозки товаров на линиях государственной границы КР с РТ, решительно пресекая факты контрабанды, угрожающие экономической безопасности страны", - подытоживает ведомство.



URL: https://kaktus.media/444994