Темир Сариев дал деньги Анжелике, чтобы заступилась за него

Как говорится, «народ скажет не соврет», певица Анжелика с миллионом подписчиков написала пост в защиту Темира Сариева.

Угодивший за решётку по делу «Кумтора» политик Темир Сариев, по всей видимости, понял, что в ближайшее время ему не оправдаться. В общем распространяются слухи о том, что в целях самооправдания он разбрасывает блогерам деньги, собранные из казны государства. Как говорится, «народ скажет не соврет», певица Анжелика с миллионом подписчиков написала пост в защиту Темира Сариева. Кроме того, ряд пользователей «Фейсбука» из числа медийных персон написали о кристальной чистоте Сариева. Пока пытающийся предстать в глазах общества чистым и невинным Темир мырза размышляет о способе оправдаться, Анжелика воспользовалась случаем и изо всех сил заступилась за Сариева. Судя по её энтузиазму, политик щедро заплатил певице из средств, вытрясенных из госказны.

Источник: argument.kg, gezitter.org