Турки отстроят в Бишкеке мусороперерабатывающий завод

23 августа был подписан меморандум о строительстве и проектировании завода.

Мусор остается проблемой для любого крупного города. Но есть города, которые извлекают пользу с мусора, перерабатывая его. Например, муниципалитет крупного турецкого города Стамбула с населением в 12 млн человек путем переработки отходов обеспечивают газом и электроэнергией около 200 тысяч человек.

Теперь братья-турки намерены открыть производственное предприятие на мусорном полигоне Бишкека, который стал головной болью для мэрии города.

23 августа был подписан меморандум о строительстве и проектировании завода. Документ подписали исполняющий обязанности мэра Айбек Джунушалиев, министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов и президент турецкой компании Biotrend Energy Илхан Доган.

После подписания документа компания Biotrend Energy обязуется предоставить проект строительства завода и подготовить технико-экономическое обоснование в месячный срок, а также обеспечить финансирование проекта, в том числе этапы подготовки, проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию.

В свою очередь муниципалитет Бишкека и Министерство инвестиций будут оказывать содействие в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Компания инвестирует в комплексные услуги по обращению с твердыми отходами, производство электроэнергии, использование рекуперативного тепла.

Таким образом, в ближайшее время мусорный полигон перестанет быть проблемой для Бишкека, а напротив, станет источником дохода, путем выработки электроэнергии и тепла.

Источник: газета «Майдан.kg» №29 от 25.08.2021 / стр. 2, gezitter.org