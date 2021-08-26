Женщины вырабатывают больше антител к коронавирусу, чем мужчины: исследование

Результаты исследования показали, что у женщин антител к коронавирусу вырабатывается больше, чем у мужчин.



Исследователи Тель-Авивского университета обнаружили, что на выработку антител к коронавирусу оказывает влияние не только возраст, тяжесть симптомов переболевших COVID-19 и время, которое прошло после прививки, но и пол, сообщает портал factstore.

Результаты исследования показали, что у женщин антител к коронавирусу вырабатывается больше, чем у мужчин.

Антитела представляют собой Y-образные белки и являются одной из важнейших частей иммунной системы организма. Выработка антител начинается сразу же после проникновения инфекции. Позднее это позволяет организму успешно противостоять инфекции в течение длительного времени после первоначального инфицирования, зачастую даже на много лет.

Израильские ученые решили выяснить, что оказывает существенное воздействие на динамику выработки антител к COVID-19. С этой целью они провели тщательный анализ 25 тысяч образцов крови, взятый у людей, перенесших заражение коронавирусом. В результате было установлено, что женщины и мужчины имеют разный уровень антител.

Более высокий уровень антител к коронавирусу был зафиксирован у женщин в возрасте более 51 года, чем у мужчин такого же возраста. Ученые также выяснили, что у мужчин повышение уровня антител начинается примерно с 35 лет.

Предположительно, разница в выработке антител может быть связана с колебаниями уровня половых гормонов тестостерона и эстрогена.

Кроме того, в ходе исследования ученые выяснили, что те, кто получил две дозы вакцины от коронавируса, демонстрировали в четыре раза более сильную реакцию на антитела, чем те, кто самостоятельно переболел COVID-19.



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