Подсказываем будущему мэру. Топ-5 проблем Бишкека, решение которых сделает его героем

Он представит депутатам свою программу развития столицы.

26 августа Бишкекский горкенеш изберет нового мэра. Как и все последние годы, выборы мэра станут лишь формальностью, так как они безальтернативны. Единственный кандидат - Айбек Джунушалиев, который к тому же является и. о. мэра. Он представит депутатам свою программу развития столицы. СМИ пока неизвестны его планы насчет города, но у бишкекчан уже есть мнение о том, с чего должен начать свою работу новый градоначальник.

Kaktus.media из самых частых жалоб горожан также собрал список проблем, на которых ему нужно акцентировать свое внимание.

Мусорный полигон

Уже много лет бишкекчанам обещают построить мусороперерабатывающий завод, который решит проблему с мусором. На эти цели ЕБРР и Европейский союз выделили еще в 2011 году мэрии 22 млн евро (кредит ЕБРР - 11 млн евро, грант ЕБРР - 3 млн евро, грант ЕС - 8 млн евро), но завод так и не появился. Затем стали говорить, что будет не завод, а мусоросортировочные линии, но и их не построили.



И вот недавно в мэрии сообщили, что завод все-таки появится и его построит турецкая компания. А пока мусорный полигон превращает Бишкек в самый токсичный город страны.

Ремонт дорог

С дорогами в Бишкеке тоже все сложно. Дороги ремонтируют каждый год, но качество оставляет желать лучшего. Бывало, что на одной только улице находили 50 дефектов после ремонта. И эта проблема не из-за нехватки финансирования, ведь средства все-таки выделяют из бюджета. Тут, скорее, проблема в головах.

Что делать с маршрутками?

Работа общественного транспорта - это головная боль для столичных властей и личная проблема для горожан. И если муниципальный автопарк хоть как-то обновляется, то маршрутки - нет.

С каждым годом они все больше напоминают скотовозки. Водители маршруток уже несколько раз объявляли забастовку с требованием поднять тарифы, а пассажиры на повышение тарифов при таких условиях проезда не согласны. И каждый раз мэрии удавалось если не решить проблему, то отложить ее. В последний раз отложили до осени этого года. Так что будущего мэра ожидает большой клубок проблем с маршрутками.

Смог каждый год

Последние годы Бишкек регулярно попадает в число городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Власти не могут или не желают контролировать поток машин, хаотичную застройку города, нарушающую розу ветров, качество топлива для ТЭЦ.

И хоть город активно насаждают зеленью, облагораживают, ситуацию это не спасает - Бишкек становится симпатичнее, но не здоровее, и каждую зиму бишкекчанам приходится дышать отравленным воздухом. Какие решения в своей программе предлагает будущий мэр?

Инфраструктура для людей

Бишкек называют городом для машин, а не для людей. Если состояние тротуаров в центре еще более или менее сносное, то на окраине столицы они вообще отсутствуют. В центре отремонтированные участки для пешеходов тут же превращаются в незаконные парковки или их блокируют застройщики.

Для ЛОВЗ бишкекские улицы и здания - сплошная полоса препятствий. Те же проблемы с велодорожками. Они вроде бы есть, но на самом деле спроектированы так, что велосипедисты не смогут по ним проехаться без риска столкнуться с пешеходом.Перейти к комментариям



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