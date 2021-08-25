Афганские беженцы снова вышли на митинг в Бишкеке. И попали в милицию (видео)

Сегодня, 25 августа, беженцы из Афганистана снова вышли на митинг к зданию ООН в Бишкеке.
Они требуют, чтобы их переселили в США или Канаду.
По словам беженцев, двоих участников акции забрали в милицию за проведение несанкционированного митинга.
"У нас есть разрешение от мэрии на бессрочный митинг, но пришли милиционеры и начали разгонять нас. Они нарушают наши права", - возмутились митингующие.
Однако, судя по скану документа из мэрии Бишкека, организаторам акции было отказано в ее проведении ввиду сложной эпидемической ситуации.
Ранее афганские беженцы уже выходили на пикет к зданию ООН, а также к посольству США с аналогичными требованиями.
URL: https://kaktus.media/444911
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!