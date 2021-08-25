Афганские беженцы снова вышли на митинг в Бишкеке. И попали в милицию (видео)

Сегодня, 25 августа, беженцы из Афганистана снова вышли на митинг к зданию ООН в Бишкеке.

Они требуют, чтобы их переселили в США или Канаду.

По словам беженцев, двоих участников акции забрали в милицию за проведение несанкционированного митинга.

"У нас есть разрешение от мэрии на бессрочный митинг, но пришли милиционеры и начали разгонять нас. Они нарушают наши права", - возмутились митингующие.

Однако, судя по скану документа из мэрии Бишкека, организаторам акции было отказано в ее проведении ввиду сложной эпидемической ситуации.

Ранее афганские беженцы уже выходили на пикет к зданию ООН, а также к посольству США с аналогичными требованиями.



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