Исхак Масалиев назвал кандидата в мэры Оша Алмаза Мамбетова манкуртом

Каким же надо быть манкуртом, чтобы бороться с памятником В. Ленину!

И. о. мэра Оша Алмаз Мамбетов, став мэром, думает снести памятник Владимиру Ленину, установленный в городе. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил экс-депутат Исхак Масалиев.

"Если население примет такое решение, памятник будет снесен", - процитировал политик кандидата в мэры и поинтересовался: "В Оше больше проблем нет?"

Каким же надо быть манкуртом, чтобы бороться с памятником В. Ленину! В Балыкчы убрал памятник, разве жизнь горожан от этого улучшилась? Теперь в Оше...

"Алмаз, братишка, прошу тебя, уймись. Одним из важнейших людей, создавших условия для кыргызской государственности, был Владимир Ленин, и с этим никто не может поспорить. Лучше экономику поднимай, возрождай заводы и фабрики, строй школы и больницы", - обратился Масалиев к Мамбетову.

Напомним, выборы мэра Оша состоятся завтра, 26 августа. Алмаз Мамбетов - единственный кандидат на этот пост. Мэром Балыкчы он был в 2014-2019 годах.



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