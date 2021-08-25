Исхак Масалиев назвал кандидата в мэры Оша Алмаза Мамбетова манкуртом

Каким же надо быть манкуртом, чтобы бороться с памятником В. Ленину!
И. о. мэра Оша Алмаз Мамбетов, став мэром, думает снести памятник Владимиру Ленину, установленный в городе. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил экс-депутат Исхак Масалиев.
"Если население примет такое решение, памятник будет снесен", - процитировал политик кандидата в мэры и поинтересовался: "В Оше больше проблем нет?"
Каким же надо быть манкуртом, чтобы бороться с памятником В. Ленину! В Балыкчы убрал памятник, разве жизнь горожан от этого улучшилась? Теперь в Оше...
"Алмаз, братишка, прошу тебя, уймись. Одним из важнейших людей, создавших условия для кыргызской государственности, был Владимир Ленин, и с этим никто не может поспорить. Лучше экономику поднимай, возрождай заводы и фабрики, строй школы и больницы", - обратился Масалиев к Мамбетову.
Напомним, выборы мэра Оша состоятся завтра, 26 августа. Алмаз Мамбетов - единственный кандидат на этот пост. Мэром Балыкчы он был в 2014-2019 годах.
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