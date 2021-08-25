Липовые ПЦР-тесты. Как на журналистское расследование отреагировали в кабмине

Бакашова поручила Министерству внутренних дел начать расследование по фактам, изложенным в расследовании журналистов.
Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова провела оперативное совещание по фактам выдачи поддельных сертификатов о прохождении ПЦР-тестов, указанным в материале независимых журналистов Али Токтакунова и Мээрим Сырдыбаевой. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.
Как сообщается, Бакашова поручила Министерству внутренних дел начать расследование по фактам, изложенным в расследовании журналистов. А Министерству здравоохранения и социального развития - в недельный срок изучить факты нарушений, по результатам рассмотреть деятельность отдельных частных лабораторий в соответствии с законодательством.
Кроме этого, пограничной службе ГКНБ поручили провести служебное расследование по фактам, изложенным в материале, и принять меры по недопущению подобных нарушений.
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