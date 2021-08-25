Не было сдачи. Водитель Яндекс.Такси ударил девушку, милиция разбирается

В Бишкеке водитель такси ударил девушку.

Об этом в Instagram написала пользовательница по имени Бермет.

По ее словам, инцидент произошел накануне примерно в 22.30. У девушки не было мелочи, у таксиста не оказалось сдачи.

«Сегодня, как обычно, заказала такси у ЦУМа. Водитель, не доехав до места вызова, сразу включил режим ожидания. Потом мы доехали до дома. Проезд составил 142 сома. Я протянула 500 сомов. Но у водителя не было сдачи. Говорит, дай без сдачи. Я сказала, что не могу, в его обязанности входит иметь мелочь для сдачи, если нет, то пусть обозначает услугу как безналичный расчет», — пишет девушка.



Далее, по словам Бермет, мужчина ответил грубо и повез девушку в другую сторону.

«Я испугалась, что меня сейчас увезут и убьют. Начала кричать и говорить, что позвоню в милицию. Таксист остановился у кафе, резко отобрал деньги из моих рук и вышел. Спустя некоторое время вернулся и швырнул мне 150 сомов и сказал, что не довезет (до дома)», — продолжает она.

После таксист ударил девушку в затылок и толкнул. Как пишет она, на ее жалобу в Яндекс.Такси рекомендовали обратиться в милицию.

«То есть таксист дальше будет бить девушек с крупными купюрами?» — возмущаются пользователи социальных сетей.

В Яндекс.Такси и ГУВД столицы 24.kg сообщили, что разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205039/