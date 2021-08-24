Айбек Артыкбаев: Граждане в одеянии пуштунов в Бишкеке – туристы, которые задержатся не более месяца

Бишкек, "Саясат. kg". У этих туристов есть визы в третьи страны или ПМЖ, у них нет намерения оставаться в нашей стране!

В последние дни всплывает немало информации о граждан в одеянии пуштунов в Бишкеке. Некоторые связывают это с ситуацией в Афганистане и считает, что это беженцы. Заместитель министра иностранных дел Айбек Артыкбаев дал разъяснения по этому поводу.

— В последние дни фотографируют иностранных граждан в столице и на берегу Иссык-Куля, размещают в социальных сетях и пишут по незнанию.

Находящиеся в нашей стране иностранные граждане получили туристическую визу на один месяц и по закону продлить такую визу они не могут. Иностранные граждане получают визу по системе Е-Виза, без вмешательства госслужащего.

У этих туристов есть визы в третьи страны или ПМЖ, у них нет намерения оставаться в нашей стране!

Чем больше туристов будет в нашей стране, тем больше денег они потратят на такси, еду, гостиницу, гидов, аэропорты и т.д. Что плохого, если каждый турист за 15 дней или 1 месяц оставит в нашей стране от 500 до 1000 долларов?

Разве не хорошо, если иностранные граждане оставят нам и вам деньги, особенно на фоне трудностей, с которыми столкнулось население из-за коронавирусной пандемии? – сказал Айбек Артыкбаев.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org