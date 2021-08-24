Трогал грудь и между ног. Родственники заявили, что милиция не задерживает педофила

В Бишкеке мужчина посадил 11-летнюю девочку в машину и увез в сторону завода «Шоро».

По дороге он целовал ребенка и трогал за интимные места. Девочке удалось сбежать. Однако родственники не могут добиться правосудия и привлечь к ответственности злоумышленника. О ситуации сообщила пользовательница соцсетей Аида Борубаева.

«Дорогие родители! Осторожно педофил! Обращаемся ко всем родителям! Никогда не думали, что такое может прийти и к нам! 18 августа, наша 11 летняя дочь, вышла из дома бабушки, в жилмассиве Энесай, и ждала маршрутку по трассе Алматинка. Время примерно 15,30-16 часов. Подъехал бус, водитель сказал, что едет до Аламединского рынка, дочка поверила, потому что это был бусик! И села! Прям по дороге, этот урод начал ее целовать в засос, трогал ее груди и между ног. И стал увозить ее в сторону завода Шоро! В какой-то момент, когда он где-то поворачивал, дочка смогла открыть резко дверь и смогла сбежать!», — написала Аида Борубаева.

Девушка утверждает, что написала заявление в милицию, там родителей и ребенка продержали до поздней ночи, чтобы взять необходимые показания, подвергали сомнению слова девочки. Несмотря на все процедуры, подозреваемого так и не задержали.

«Сегодня мы узнаем, что его даже не задержали! Его какой-то родственник, уже откупил и вытащил! Нас водят за нос, кормят завтраками, просят пройти всякие экспертизы! Откуда то нашли наш адрес, пришли какие-то эжешки, типа кырсык! Как можно добиться правосудия в этой стране???? Дочка не врет! Это все правда! И зачем ей это надо???? Зачем 11 летнему ребёнку, врать???? Пожалуйста, нам нужна огласка! Мы просто надеемся что что-то еще можно сделать!».

Редакция Reporter.kg обратилась за комментариями в ГУВД Бишкека, там сообщили, что проверяют данную информацию, и сообщат о результатах после проверки.

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