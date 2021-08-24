В Бишкек приедет актриса Мерьем Узерли, сыгравшая знаменитую Хюррем Султан

По их информации, в начале сентября в Бишкеке состоится пресс-конференция и закрытый Гала-ужин в честь нового проекта.
По приглашению Азиатского Международного кинофестиваля в г. Лос-Анджелес (Asian World Film Festival) в Бишкек для презентации нового международного проекта в г.Стамбул, Турция, связанного с телесериалами, едет известная актриса и продюсер Мерьем Узерли, наиболее известная по телепроекту «Великолепный Век». Об этом сообщили организаторы фестиваля.
По их информации, в начале сентября в Бишкеке состоится пресс-конференция и закрытый Гала-ужин в честь нового проекта. Помимо Мерьем Узерли, ожидается участие известного немецкого художника Мартина Вертманна, исполнительного директора фестиваля Джорджа Шамшума; продюсера, защитника прав женщин и эксперта в области международных отношений Мерал Мелики Дюран.
Мерьем Узерли выступала в качестве председателя жюри на Азиатском Международном кинофестивале в 2019 году, также она состоит в попечительском совете фестиваля наряду с такими именитыми кинодеятелями, как режиссер Жан-Марк Валле, Сергей Бодров, продюсер крестного отца Ал Ради, актриса Люси Лью, кастинг-директор фильмов Марвел – Сара Финн и многие другие. Партнерами фестиваля вот уже пять лет подряд выступает Голливудская Ассоциация Иностранной Прессы, организующая церемонию престижной кинопремии «Золотой Глобус».
Азиатский международный кинофестиваль был основан в Лос-Анджелесе общественным деятелем, а ныне послом во Франции и полномочным представителем ЮНЕСКО Садыком Шер-Ниязом в 2015 году. Председателем фестиваля с 2019 года является бизнесмен и филантроп Шухрат Ибрагимов.
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