Майрамбек Ахмедов, тренер: При такой поддержке, даст Бог, спортсмены добудут золото на Олимпиаде в Париже!

Бишкек, "Саясат. kg". Сейчас мне дали слово и я очень волнуюсь.

Тренер Майрамбек Ахмедов получил премию в 2 млн 500 тысяч сомов на церемонии награждения спортсменов.

— В 2008 году, когда мой подопечный Канат Бегалиев получил серебряную медаль, мне даже слова не дали. Сейчас мне дали слово и я очень волнуюсь. Выражаю благодарность за то, что вы приняли спортсменов, тренеров, оценили наши труд. При такой поддержке спортсменов и тренеров, даст Бог, мы добьемся того, чтобы флаг страны развивался в Париже и на других олимпиадах, добудем золотую медаль. Выражаю благодарность всем, кто в нас верил и кто поддержал. Желаю, чтобы на каждой Олимпиаде развивался кыргызский флаг.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org