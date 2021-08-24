Нурбек Изабеков, тренер: Мы будем неустанно трудиться, чтобы страна развивалась, повышался международный авторитет государства

Бишкек, "Саясат. kg". Выражаем глубокую признательность.

Тренер Нурбек Изабеков получил премию в 8 млн 150 тысяч сомов на церемонии награждения спортсменов.

– Уважаемые соотечественники и уважаемый президент Садыр Нургожоевич, выражаю благодарность за то, что вы всесторонне поддерживаете спортсменов, особенно на Олимпиаде, воодушевляете. Когда мы с успехом вернулись с Олимпиады, вы на высоком уровне встретили спортсменов и тренеров. А сегодня на церемонии награждения высоко оценили труд тренеров, врачей, членов спортивной федерации, достойно наградили. Выражаем глубокую признательность. Мы, тренеры, будем неустанно трудиться, чтобы страна развивалась, повышался международный авторитет государства. Будем работать над тем, чтобы на предстоящей Олимпиаде мы завоевали несколько золотых медалей, – сказал Изабеков на церемонии награждения спортсменов.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org