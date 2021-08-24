Почему важно получить вакцину?

Бишкек, "Саясат. kg". Из тех кто проходит лечение и новых выявленных случаях 99% составляют не привитые лица.

«В последние дни эпидемиологическая ситуация стабилизируется», - рассказал руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.



Он отметил, что количество случаев заражения идет на спад, а эпидситуация стабилизируется. Это огромная заслуга граждан, которые строго соблюдают меры профилактики и делают вакцину, а также медиков, чей непосильный вклад ежедневно вноситься в борьбу с COVID-19.



Имеется четкое снижение тенденции заболеваемости во всех регионах, а также с каждым днем уменьшается количество лиц, получающих лечение. Из тех кто проходит лечение и новых выявленных случаях 99% составляют не привитые лица.



В заключении Зуридин Нурматов подчеркнул, что еще рано расслабляться. COVID-19 это новая и до конца не изученная инфекция, и ни кто не знает как может повести себя вирус, но при этом точно известно, что для избавления необходимы антитела, которые появляются только после получения вакцины или переноса болезни, других мер на сегодняшний день нет.