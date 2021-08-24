Call-центр: молодой человек прикурил от Вечного огня (видео)

Информацию в Call-центр прислал читатель.

По его словам, в центре Бишкека молодой человек прикурил от Вечного огня. "Это неуважение к памяти. Городские власти, примите меры", - просит горожанин.

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