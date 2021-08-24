Call-центр: молодой человек прикурил от Вечного огня (видео)

Информацию в Call-центр прислал читатель.
По его словам, в центре Бишкека молодой человек прикурил от Вечного огня. "Это неуважение к памяти. Городские власти, примите меры", - просит горожанин.
URL: https://kaktus.media/444828
|24.08.2021
|Курс
|USD
|84.64
|EUR
|98.82
|RUB
|1.14
|JPY
|7.69
|CNY
|13.08
Бишкек, "Саясат. kg". Акаев келгенде: аялы он беш кыздан кийин бир эрди жырык, мурду бучук жана көздөрү чалыр эркек бала төрөгөндөй чурулдашып кубанган бир топ трайбалисттердин кылыктарын көрүп алар уялбай эле мен уялгам...
Информацию в Call-центр прислал читатель.
По его словам, в центре Бишкека молодой человек прикурил от Вечного огня. "Это неуважение к памяти. Городские власти, примите меры", - просит горожанин.
URL: https://kaktus.media/444828
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!