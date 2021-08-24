Как общаться с людьми, которые переживают смерть близкого? Руководство психологов

Они хотят рассказать о его жизни - все равно кому, только бы слушали.

В чем человек, переживающий горе, может нуждаться и как ему помочь? Руководством зарубежных служб психологической помощи поделилась с Kaktus.media психолог Мария Самсонова.

"Позвольте мне просто поговорить"

Эти люди хотят говорить об умершем, причине смерти и о своих чувствах в связи с произошедшим. Им хочется проводить время в воспоминаниях, смеяться и плакать. Они хотят рассказать о его жизни - все равно кому, только бы слушали. В случае насильственной смерти им необходимо еще раз перебрать все мельчайшие подробности до тех пор, пока те не перестанут пугать их и не оставят в покое, и тогда они смогут оплакивать свою потерю.

"Спросите меня о нем (ней)"

Мы часто избегаем говорить об умершем, но близкие интерпретируют такое поведение как нежелание обсуждать саму смерть. Это демонстрирует уровень нашего дискомфорта, но не нашей заботы о близких умершего. "Каким он/она был/а?", "Расскажите о нем", "На кого он/она был/а похож/а, что он любил/а?" Это некоторые вопросы, задав которые мы можем проявить свой интерес.

"Поддержите меня и позвольте выплакаться"

Не всегда нужно успокаивать и утешать словами. Обнимите горюющего за плечи, если он не против прикосновений. Прикосновения - это чудо, так мы выражаем свою любовь и заботу, когда слова нам неподвластны. Даже просто придержать его за локоть лучше, чем холодная изоляция. Люди плачут, им необходимо плакать, и намного лучше делать это в теплой обстановке понимания, нежели в одиночку.

"Не пугайтесь моего молчания"

Бывают случаи, когда перенесшие утрату люди как бы замирают, беззвучно глядя в пространство. Нет нужды заполнять тишину словами. Мы должны позволить им погрузиться в свои воспоминания, сколь бы болезненными они ни были, не стоит пытаться отвлекать горюющего. Мы должны быть готовыми продолжить разговор, когда они возвратятся в состояние "здесь и сейчас". Нам не нужно знать, где они были и о чем думали. О чем мы должны беспокоиться, так это чтобы человеку было комфортно. Большую часть времени они вряд ли смогут облечь свои воспоминания в подходящие слова и будут благодарны за то, что вы просто были с ними рядом в этой тишине.

Что не следует говорить людям, переживающим горе

"На все воля Божья". Не настолько всеведущ человек, чтобы определить Божью волю, к тому же это не слишком утешительно.

"Я понимаю ваши чувства". Каждый человек уникален, и каждые человеческие отношения - единственные в мире. Мы не можем знать, что чувствует другой человек, столкнувшись со смертью, поскольку никогда не сможем пережить его чувства.

"Уже прошло столько времени со смерти, вы еще не успокоились?" У горя нет срока давности. Не существует лимита времени, отпущенного страданию.

"Благодарите Бога, что у вас остался муж/дети/родители". Даже если у горюющего остались родные, он все равно тяжело переносит утрату близкого человека. Это не уменьшает любовь к тем, кто остался, а просто отражает потерю тех уникальных взаимоотношений.

"Бог забирает лучших". Это означает, что все живущие на земле, включая и этого конкретного человека, не столь хороши в глазах Бога. Кроме того, получается, что Бог не заботится о страданиях, которые причиняет близким умершего.

"Он прожил счастливую жизнь, его час настал" или "отмучился". Не существует времени, подходящего для того, чтобы умереть. Сколько бы лет ни прожил человек, смерть - это всегда горе. Несмотря на то что смерть часто несет с собой избавление от страданий, физических или душевных, близкие люди переживают это так же сильно.

"Мне очень жаль". Это очень распространенная автоматическая реакция на чью-то смерть. Мы просим прощения за то, что жизнь закончена, что люди переживают горе. Однако от человека, переживающего утрату близкого, эти слова требуют неадекватного ответа. Что он может сказать: "Все в порядке", "понимаю", "спасибо"? В этой ситуации нет уместного ответа, и когда человек снова и снова слышит подобные соболезнования, эти слова быстро становятся пустыми и бессмысленными.

"Позвоните мне, если что-то понадобится". Если мы выбираем этот вариант, то должны быть готовы ответить на телефонный звонок в любое время дня и ночи. Несправедливо сделать такое заявление, а потом посчитать звонок, прозвучавший в три часа ночи, неуместным. Страдания не регулируются ходом часов, и часто самое тяжелое время - между полуночью и шестью утра.

"Вы должны быть сильными ради своих детей/жены/родителей". Страдающему человеку нет необходимости быть сильным ради кого бы то ни было, не исключая и самого себя. Убеждая людей быть сильными, мы тем самым уговариваем их отречься от реальных эмоций. Это может привести к другим проблемам.





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