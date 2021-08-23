Динара Кутманова: «Центерра» любыми способами пытается сорвать производство на Кумторе»

Бишкек, "Саясат. kg". Мы спросили у Динары Кутмановой – как судебный процесс может повлиять на работу рудника.
Глава государственного комитета по экологии и климату Динара Кутманова 17 августа в эфире «Первого радио» рассказала о судебных процессах вокруг Кумтора.
Информационное издание Tazabek попросило дать дополнительные разъяснения относительно ее заявлений.
Мы спросили у Динары Кутмановой – как судебный процесс может повлиять на работу рудника.
Динара Кутманова пояснила, что «Центерра» любыми способами, в том числе через суд пытается сорвать производство на Кумторе.
«Мы ни при каких обстоятельствах этого не допустим», — сказала она.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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