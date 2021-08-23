Динара Кутманова: «Центерра» любыми способами пытается сорвать производство на Кумторе»

Бишкек, "Саясат. kg". Мы спросили у Динары Кутмановой – как судебный процесс может повлиять на работу рудника.

Глава государственного комитета по экологии и климату Динара Кутманова 17 августа в эфире «Первого радио» рассказала о судебных процессах вокруг Кумтора.

Информационное издание Tazabek попросило дать дополнительные разъяснения относительно ее заявлений.

Мы спросили у Динары Кутмановой – как судебный процесс может повлиять на работу рудника.

Динара Кутманова пояснила, что «Центерра» любыми способами, в том числе через суд пытается сорвать производство на Кумторе.

«Мы ни при каких обстоятельствах этого не допустим», — сказала она.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org