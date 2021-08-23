Из Афганистана эвакуировано еще 12 кыргызстанцев

При этом МИД не уточняет, сколько граждан КР находится в Афганистане.

В Бишкек 23 августа прибыли 11 кыргызстанцев, которые ранее были эвакуированы из Афганистана при содействии Посольства КР в Катаре.

Как сообщает Департамент информации Министерства иностранных дел КР, их вывезли из Кабула в Доху спецбортом, который организовала американская сторона. Позже работодатели приобрели им билеты по маршруту «Доха-Дубай-Бишкек».

Кроме этого, при содействии Посольства КР в Афганистане 22 августа спецрейсом в Алматы была эвакуирована кыргызстанка. Оставшиеся на территории Афганистана граждане КР, по данным внешнеполитического ведомства, «находятся в безопасности в здании дипмиссии Кыргызстана и будут возвращены на родину в ближайшее время». При этом МИД не уточняет, сколько граждан КР находится в Афганистане.

Напомним, на прошлой неделе Посольство Кыргызстана в Афганистане эвакуировало 9 граждан КР. А перед этим в эвакуации 15 граждан Кыргызстана оказал содействие МИД Казахстана.

Во внешнеполитическом ведомстве также отмечали, что уточняется информация относительно обращения этнических кыргызов, проживающих в Афганистане, для получения визы и эвакуации в Кыргызстан.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан сможет принять 1200 памирских кыргызов из Афганистана. А председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что Кыргызстан готов продолжить выдачу виз гражданам Афганистана, которые уже обучаются в местных вузах, а также принять до 500 новых студентов.