Тулемуш Кожомкулов, член Совета директоров назначил своего сына Азамата Кожомкулова, председателем правления ОАО “Северэлектро”, - Р.Умбеталиев

Бишкек, "Саясат. kg". Согласно Устава ОАО “Северэлектро” Совет директоров должен состоят из 5 членов и постоянно осуществлять общее руководство деятельностью акционерного общества.

18 августа 2021 года решением Совета директоров ОАО “Северэлектро” был освобожден председатель правления акционерного общества Астаркулов Улан Болотбекович и назначен новый председатель правления ОАО” Северэлектро” Кожомкулов Азамат Тулемушевич.

Согласно Устава ОАО “Северэлектро” Совет директоров должен состоят из 5 членов и постоянно осуществлять общее руководство деятельностью акционерного общества.

На 1 января 2020 г. в состав Совета директоров общества входили: Эркин Суеркулов-председатель, зам. председателя Нацэнергохолдинга, члены Абдылда Исраилов-зам. председателя Нацнергохолдинга, Тулемуш Кожомкулов-экс. директор Чуйского ПЭС “Кыргызэнерго”, ветеран энергетики, Жума уулу Улан, представитель Соц. фонда, Рустам Садыков- начальник управления Нацэнергохолдинга.

Решением Совета директоров от 06 ноября 2020 г. протокол №7 были прекращены полномочия члена Совета директоров Абдылды Исраилова. Решением Совета директоров от 27 ноября 2020 г. протокол №8 были прекращены полномочия председателя Совета директоров Эркина Суеркулова и председателем Совета директоров был избран Рустам Садыков-начальник управления распределения электроэнергии и теплоснабжения ОАО “Национальной энергетической холдинговой компания” (НЭХК)

На 01 января 2021 г. в составе Совета директоров осталось 3 члена: Рустам Садыков председатель и члены Тулемуш Кожомкулов, Жума уулу Улан.

Согласно письма от 07 мая 2021 г. № 03-46/856, подписанного председателем правления ОАО Национальной энергетической холдинговой компания (НЭХК) Бакытом Сыдыковым, адресованная председателю Совета директоров ОАО “Северэлектро” Рустаму Садыкову, требуется в кратчайшие сроки созвать внеочередное собрание акционеров с повесткой дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании новых членов Совета директоров акционерного общества.

10 июня 2021 г. на внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Северэлектро”, ОАО НЭХК и Совет директоров предложили-кандидатуры по прекращению членов Совета директоров-Рустама Садыкова председателя и членов Тулемыша Кожомкулова, Жума уулу Улана и кандидатуры по избранию новых членов Совета директоров: Батыркула Баетова-директора НИИ энергетики и экономики, Бауржана Баденова-работника ГП “Бишкектеплоэнерго”, Асхата Бердиева-первого зам. председателя ОАО “НЭХК”, Мирбека Маматова-зам.председателя ОАО “НЭХК”, Жума уулу Улана-начальника Ысык-Атинского районного управления Социального фонда. При голосовании за кандидатуры по избранию членов Совета директоров ОАО “НЭХК”, которое владеет 80,49% акций ОАО “Северэлектро”, проголосовало против. Решением внеочередного собрания акционеров состав членов директоров остался в прежнем составе. Энергетическая операция ”Севергейт” директора НЭХК и директора НИИ энергетики и экономики с треском провалился. В последний момент вмешались и решили по-другому “высшие” силы руководства государства. Согласно Устава и Положения о Совете директоров ОАО “Северэлектро” в компетенцию и в полномочия Совета директоров входят досрочное прекращение и избрание председателя общества. Решение принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Значит, за кандидатуру избрания Азамата Кожомкулова должны проголосовать не менее 3 членов Совета директоров одним, из которых является отец Тулемуш Кожомкулов. Без голоса бывшего директором Чуйского ПЭС “Кыргызэнерго”, а ныне ОАО “Северэлектро” назначение председателя правления считалось бы нелегитимным и незаконным.

В этом случае присутствует явный и прямой конфликт интересов, когда родной отец поддерживает родного сына на назначение руководителем самой важной стратегической распредкомпанией, с государственной долей акций, более 80 процентов. Здесь, необходимо назначать другого председателя правления или досрочно прекращать полномочия члена Совета директоров Тулемуша Кожомкулова. А для прекращения полномочия необходимо провести внеочередное собрание акционеров с оплатой ОсОО “Фондрегистр”, более З00 тыс. сомов.

Я как акционер ОАО “Северэлектро” предлагал и предупреждал на очередных и внеочередных собраниях акционеров, об обязательном избрании 5 членов Совета директоров. Если бы, стратегический орган управление Обществом был в полном составе, то ветеран энергетики мог и не голосовать за Азамата Кожомкулова. Министерство энергетики и Нацэнергохолдинг тупо, нагло и цинично принимают краткосрочные кадровые решения, без уведомлений и разъяснений объективных причин увольнений. Возможно, существует субъективная причина министра энергетики и промышленности КР к бывшему генеральному директору ОАО “Северэлектро”, по отстранению от занимаемой должности.

Акционер ОАО “Северэлектро” Расул Умбеталиев.