Кроме того, таджикская сторона прекратила работы по обустройству траншеи напротив водозабора "Головной.
22 августа в местности Торт-Кочо Баткенского района Баткенской области состоялась встреча пограничного представителя Кыргызстана по Баткенскому направлению с пограничным представителем Таджикистана по Исфаринскому направлению. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ пограничной службы ГКНБ.
Как сообщается, предметом обсуждения стали факты закидывания камнями автомашин, принадлежащих гражданам Кыргызстана, в местности Эки-Таш, а также вопрос о работах, проводимых таджикской стороной напротив водозабора "Головной".
По итогам переговоров стороны заявили, что правоохранительным органам двух республик будет оказано содействие в расследовании инцидента с камнями. Пограничные представители проведут разъяснительные работы среди жителей приграничья, говорится в сообщении.
Кроме того, таджикская сторона прекратила работы по обустройству траншеи напротив водозабора "Головной.
Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы, по данным ГПС, характеризуется как относительно стабильная.
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