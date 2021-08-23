Таджикистанцы прекратили рытье траншей у "Головного"

Кроме того, таджикская сторона прекратила работы по обустройству траншеи напротив водозабора "Головной.



22 августа в местности Торт-Кочо Баткенского района Баткенской области состоялась встреча пограничного представителя Кыргызстана по Баткенскому направлению с пограничным представителем Таджикистана по Исфаринскому направлению. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ пограничной службы ГКНБ.

Как сообщается, предметом обсуждения стали факты закидывания камнями автомашин, принадлежащих гражданам Кыргызстана, в местности Эки-Таш, а также вопрос о работах, проводимых таджикской стороной напротив водозабора "Головной".

По итогам переговоров стороны заявили, что правоохранительным органам двух республик будет оказано содействие в расследовании инцидента с камнями. Пограничные представители проведут разъяснительные работы среди жителей приграничья, говорится в сообщении.

Кроме того, таджикская сторона прекратила работы по обустройству траншеи напротив водозабора "Головной.

Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы, по данным ГПС, характеризуется как относительно стабильная.



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