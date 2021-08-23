В Сузаке учителя сами начали строить корпус школы. Вот как Минобразования это объясняет

Министерство образования прокомментировало строительство школы учителями в одном из сел Сузакского района.

По словам директора средней школы имени С. Атабекова Сузакского района Хасият Сайпилаевой, ранее администрация школы обратилась к местным органам самоуправления с просьбой построить дополнительный корпус для школьной лаборатории, библиотеки и архива.

В местном бюджете на 2021 год на строительство было предусмотрено 1 млн 106 тыс. сомов, на проектно-сметную документацию – 257 тыс. сомов. Дальнейшее финансирование объекта также будет произведено за счет средств местного бюджета.

"Недавно начались строительные работы на территории школы. Учителя этой школы по своей инициативе организовали однодневную акцию (ашар) с целью помочь строителям", - отметили в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе в соцсетях распространилось видео, на котором видно, что учителя заливают фундамент здания.



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