Садыр Жапаров наградил Ахматбека Келдибекова, Мелиса Турганбаева и Дамирбека Асылбек уулу

Глава государства вручил ему награду сегодня, 23 августа.



Президент Федерации тяжелой атлетики, экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков награжден почетной грамотой от имени президента Садыра Жапарова. Глава государства вручил ему награду сегодня, 23 августа.



Почетной грамотой также награжден вице-президент Федерации борьбы, экс-министр внутренних дел Мелис Турганбаев; бывший депутат Дамирбек Асылбек уулу, вице-президент Федерации борьбы, награжден благодарственным письмом.

Благодарственные письма от имени президента также получили вице-президенты Федерации борьбы Ахрор Иминов и Динара Исаева.





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