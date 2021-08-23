Садыр Жапаров наградил Ахматбека Келдибекова, Мелиса Турганбаева и Дамирбека Асылбек уулу

Глава государства вручил ему награду сегодня, 23 августа.
Президент Федерации тяжелой атлетики, экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков награжден почетной грамотой от имени президента Садыра Жапарова. Глава государства вручил ему награду сегодня, 23 августа.
Почетной грамотой также награжден вице-президент Федерации борьбы, экс-министр внутренних дел Мелис Турганбаев; бывший депутат Дамирбек Асылбек уулу, вице-президент Федерации борьбы, награжден благодарственным письмом.
Благодарственные письма от имени президента также получили вице-президенты Федерации борьбы Ахрор Иминов и Динара Исаева.
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