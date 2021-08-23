Если силовые органы не проверят религиозные течения, то завтра будет поздно

Что нужно делать?

После захвата талибами Афганистана воодушевились наши граждане, отращивающие бороду, носящие дамбалы, чрезвычайно увлеченные религией. В социальных сетях они пишут посты, поддерживая талибов и радуясь их успеху. Вот это самое страшное! Среди нас ходят те, кто мечтает отстроить Исламское государство. Их можно вычислить по поведению, по призывам, по внешним признакам. Талибы подали дурной пример для нашего общества. Возможно, они воодушевили необразованный слой. Что нужно делать? Завтра будет поздно, если силовые органы активно не начнут проверять религиозные течения, выходящие за рамки традиционного мусульманства. В рамках закона нужно укрепить наш светский курс, стремиться к современному образованию. Хотелось бы, чтобы наших детей ждал не «черный мир» укутавшихся, а светлое будущее…

Источник: газета «Азия news» №32 от 19.08.2021 / стр. 3, gezitter.org