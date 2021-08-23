Искендер Матраимов выдал дочь замуж. Торжество прошло в ресторане Бишкека

Как сообщают СМИ, проводы невесты прошли в эти выходные в бишкекском ресторане "Ала-Тоо".

Депутат Жогорку Кенеша, брат известного в стране экс-таможенника Райымбека Матраимова - Искендер Матраимов провел кыз узатуу своей дочери Нагимай.

Как сообщают СМИ, проводы невесты прошли в эти выходные в бишкекском ресторане "Ала-Тоо".

Гостями вечера стали политики, бизнесмены и общественные деятели. Среди них экс-спикер ЖК Медеткан Шеримкулов, депутаты ЖК Бакирдин Субанбеков, Аалы Карашев, посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Жунусов и других.





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