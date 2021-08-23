В местности Эки-Таш неизвестные закидали камнями машины с кыргызстанцами

По данному факту были оповещены сотрудники правоохранительных органов Баткенской области.
В местности Эки-Таш автодороги Баткен-Исфана неизвестные лица закидали камнями две автомашины граждан Кыргызской Республики, следовавших в Ошскую область. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.
Это произошло, по данным ведомства, 22 августа примерно в 00 ч.30 мин.
В результате, автомашины получили повреждения: у "Мерседес-Бенц" повреждена дверь и у "Хонда Стрим" разбито стекло.
Пострадавших среди пассажиров нет.
По данному факту были оповещены сотрудники правоохранительных органов Баткенской области.
В свою очередь пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана планируют проведение встречи с участием представителей правоохранительных органов сторон.
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