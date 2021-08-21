Бакетаев: Отвечать за коррупцию в процедурах госзакупок должны министры

Все они, будучи зависимы, не могут сказать правду и выдать своих шефов.
Политолог Бакыт Бакетаев предлагает на законодательном уровне возложить ответственность за принятие решений тендерных комиссий по госзакупкам на руководство организаций и министров.
"Кто в Кыргызстане верит, что тендеры проходят без влияния руководителей предприятий и организаций? Ведь мы видим, что в случае выявления коррупционных схем в процедурах госзакупок под удар попадают главы тендерных комиссий, над которыми идут суды, страдают их семьи. Также под удар подпадают и рядовые члены комиссий.
Все они, будучи зависимы, не могут сказать правду и выдать своих шефов. Отсюда и судебные тяжбы, фигурантами которых являются исполнители, но не организаторы - теневые выгодополучатели", - заявил редакции Бакетаев.
По его мнению, именно главы организаций и министры должны отвечать за результаты тендеров по госсзакупкам.
"В этом плане хороший пример подал президент Садыр Жапаров: заступая в должность, он открыто взял на себя ответственность за происходящее в стране. А вот чем занимается Антикоррупционный деловой совет при президенте, никто не знает...", - отметил политолог.
URL: https://www.vb.kg/405211
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!