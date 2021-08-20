Марипов отметил опасность последних событий в Афганистане

В ходе заседания Марипов остановился на последних событиях в Афганистане, создающих угрозу региональной безопасности.
Председатель кабмина Улукбек Марипов 19 августа принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, которое проходит в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области.
В ходе заседания Марипов остановился на последних событиях в Афганистане, создающих угрозу региональной безопасности.
Он отметил, что встреча проходит на фоне нарастающих угроз в сфере региональной безопасности, когда мировая общественность с тревогой следит за стремительным развитием событий в соседнем Афганистане.
«Происходящие события, несомненно, могут оказывать определенное влияние и на ситуацию с безопасностью стран Центральной Азии», — сказал Марипов.
Источник: govori.tv, gezitter.org
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