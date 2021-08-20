Дуйшенбек Камчыбеков, эксперт: «Суд Нью-Йорка таит в себе угрозу в вопросе Кумтора»

Второй путь – вынести решительные требования к «Центерре», получить сотни миллионов долларов.

— Председатель государственного комитета по экологии и климату при кабинете министров Динара Кутманова заявила, что рудник будет закрыт, если суд Нью-Йорка признает Кумтор банкротом. Знали ли о таких рисках ранее?

— О рисках предупреждали. Основная проблема заключается в том, что все дела совершались с согласия наших чиновников. С самого начала предлагали выбрать один из двух путей. Первое – ввести внешнее управление, не усложнять процессы, взять Кумтор себе. А если учесть экологический ущерб, то у нас была возможность национализировать Кумтор.

Второй путь – вынести решительные требования к «Центерре», получить сотни миллионов долларов. К сожалению, мы не пошли на такие пути. Теперь мы опасаемся, что Кумтор закроется, если суд Нью-Йорка признает Кумтор банкротом.

— Сначала члены правительства уверенно заявляли, что мы победим в суде. Так почему они передумали?

— Да, поначалу говорили о найме сильнейших юридических компаний из США и Канады. Они ознакомились с делом и утверждали, что победа за нами. Как гражданин я обеспокоен последними заявлениями о том, что мы возможно проиграем. Но решение суда предсказать тяжело. Если суд признает, что власть неправа в введении внешнего управления на Кумторе, то мы будем вынуждены заплатить «Центерре» за упущенную выгоду. Они говорят об потерях в 926 млн долларов по итогам второго квартала. А что будет, если эта сумма вырастет? А что если вынесут решение о необходимости вернуть проект «Центерре»? А если «Центерра» передаст Кумтор нам, то придется заплатить за это компенсацию. Как мы это осуществим?

Источник: газета «Азия news» №32 от 19.08.2021 / стр. 7, gezitter.org

