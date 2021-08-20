Антисанитария, сломанная сантехника, недофинансирование. В Токмаке проверили психбольницы

По факту выделяется только часть средств, которая закрывает защищенные статьи расходов: питание, медикаменты и заработную плату персонала.

Директор Национального центра Кыргызстана по предупреждению пыток Бакыт Рысбеков и эксперты НЦПП Калмалдин Жапаров и Мирлан Жакыпов 13 августа провели специальное посещение токмакских психоневрологических социальных стационарных учреждений №1 и №2, по итогам которого дали свои рекомендации. Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе.

Как сообщается, в первом закрытом учреждении для мужчин с психическими расстройствами, рассчитанном на 300 человек, содержится 263 пациента. Ежемесячное государственное пособие на каждого не превышает 350 сомов. В день на питание постояльцев выделяется по 100 сомов, на лекарства – по 12. В целом государство ежегодно закладывает на нужды соцучреждения 49 млн сомов. По факту выделяется только часть средств, которая закрывает защищенные статьи расходов: питание, медикаменты и заработную плату персонала.

Всего в штате работают 140 человек. Минимальная зарплата составляет около 4 тыс. сомов, что, конечно же, недостаточно с учетом инфляции, тяжелого морального и физического труда, делают вывод участники проверки.

Психоневрологическое социальное стационарное учреждение №1 в Токмаке было открыто в 1989 году. С тех пор капитальный ремонт корпусов не проводился ни разу. Кроме того, требуется ремонт котельной. Большую помощь психдиспансеру оказывают спонсоры. Благодаря поддержке посольства Германии в КР и правительства Японии в спецучреждении заменили кровати, установили в комнатах чугунные батареи, обновили кухонное и прачечное оборудование, закупили новый линолеум.

Вместе с тем по итогам проверки сотрудники НЦПП обнаружили недостатки в работе госучреждения, которые персонал в силах устранить самостоятельно и без больших затрат. К примеру, в туалетах и столовой сломаны краны, местами на стенах не изолированы электрические провода (и сантехник, и электрик в штате числятся), на кухне – антисанитария, в бане предметы личной гигиены (тазики, мочалки) общего пользования.

По словам директора соцучреждения Жумадыла Салиева, невозможно и соблюсти норму в 6,5 кв. м, которые по закону должны приходиться на каждого человека (по факту получается 3-4 кв. м). Для решения этого вопроса нужно строить дополнительный корпус.

"В сравнении с прошлыми годами мы видим позитивные изменения в условиях содержания людей, но еще есть над чем работать. Нет расписания приема банных процедур, отсутствует строгий контроль над пациентами во время приема пищи. К примеру, сегодня мы наблюдали, как один из постояльцев забрал себе сразу две порции первого и второго, в то время как его сосед ел один хлеб", - комментирует эксперт отдела превентивных посещений НЦПП Калмалдин Жапаров.

По итогам проверки сотрудники наццентра направят в психоневрологическое учреждение предписание об устранении в сжатые сроки всех выявленных нарушений. Если промежуточная проверка покажет, что к рекомендациям специалистов не прислушались, будет составлен акт. Документ отправят на рассмотрение в Минздравсоцразвития.

А в Токмакском психоневрологическом социальном стационарном учреждении №2 смешанного типа, открытом в 1933 году, содержатся 216 человек (88 женщин и 128 мужчин). Пациентов с умственной отсталостью легкой и тяжелой формы, шизофренией, эпилепсией переводят сюда из Беловодского детского психоневрологического дома-интерната по достижении 18 лет.

Подопечные живут в четырех корпусах, включая помещения для лежачих и ползающих больных. В прошлом году кувейтский благотворительный фонд "Центр Ас-Сафа" построил для женщин новое, современное здание. В сентябре этого года в психиатрической больнице, также благодаря усилиям спонсоров, будет открыт новый корпус для мужчин.

Общий годовой бюджет спецучреждения – 43 млн сомов. В день на каждого пациента государство тратит 110 сомов на питание и 12,7 сома – на лекарства. Средняя зарплата сотрудников (в штате 100 человек) составляет 8-10 тыс. сомов.

С 1 июля в Кыргызстане медицинским работникам повысили зарплату. Медперсонал спецучреждения также попадает в эту категорию, однако здесь заработные платы остались на прежнем уровне. Наццентр по предупреждению пыток направит запрос в Минздравсоцразвития по всем соцучреждениям такого типа, чтобы выяснить, по какой причине медработники, ухаживающие за людьми с инвалидностью, не получили прибавку.

По итогам проверки жилых помещений, пищеблока, бани и санузлов специалисты Наццентра по предупреждению пыток нарушений не выявили. Санитарные нормы и правила выполняются строго, питание четырехразовое, женщины полностью обеспечены средствами личной гигиены, которые выдаются им по первой просьбе.

"Я бы назвал это соцучреждение одним из самых образцовых в республике: внимательное отношение к пациентам, ответственный подход каждого сотрудника к своей работе, рациональное использование выделяемых средств. Такой тяжелый труд, конечно, должен оплачиваться достойно. Мы будем поднимать этот вопрос при каждой возможности и добиваться повышения зарплат для сотрудников учреждения", - заключил глава НЦПП Бакыт Рысбеков.



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