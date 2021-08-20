Минздрав опроверг связь между смертью мужчины в Канте и вакцинацией

К тому же у него было сердечно-сосудистое заболевание, которое и послужило причиной его смерти.



В Минздраве проверили информацию о смерти мужчины в Канте якобы после вакцинации от коронавируса и не нашли связи. Об этом редакции Kaktus.media рассказала глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, между получением вакцины и смертью мужчины прошел месяц. К тому же у него было сердечно-сосудистое заболевание, которое и послужило причиной его смерти.

Ранее пользователь Facebook во время эфира на "Биринчи раидо" спросил у Ишенапысовой, как она может прокомментировать смерть полковника в отставке по имени Жугаш в Канте, который якобы умер после вакцинации.





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