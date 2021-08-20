Ущерб от порчи вакцины "Спутник V" из-за отключенного холодильника пока не возмещен.
Об этом редакции Kaktus.media рассказала глава Центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.
По ее словам, все еще идет следствие и окончательных выводов пока нет. "Мы ждем результатов", - пояснила Ишенапысова.
Напомним, в Бишкеке 994 дозы вакцины "Спутник V" пришли в негодность и их пришлось списать. Всему виной - отключившийся холодильник в ЦСМ №2. Пять человек получили выговоры: главный врач, его заместитель и три работника прививочного кабинета.
В центре иммунопрофилактики сообщили, что холодильник могли отключить на короткое время, чтобы подзарядить телефон, а потом забыли включить. Потому что, когда проводилось собственное расследование в ЦСМ, вилка от розетки аккуратно лежала, а не валялась на полу.
Ущерб, по информации Минздрава, должен возместить ЦСМ №2 из собственных средств. "Принимать решение, где они возьмут средства, они будут сами. Мы сейчас не можем ничего сказать", - заключила глава центра иммунопрофилактики.
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