Брошенные младенцы Кыргызстана. Когда честь семьи дороже родного ребенка, - А.Бенгард

Родили и бросили

За минувшую неделю стало известно о нескольких случаях, когда кыргызстанцы бросили своих новорожденных детей. В то время как одни годами мечтают о рождении ребенка, другие придумывают различные способы от него избавиться. Почему такое происходит в современном мире? И что делают госорганы для предотвращения подобного?

Родили и бросили

Новорожденного мальчика, завернутого в пеленки, нашли 13 августа на скамейке детской площадки на северо-востоке Москвы (Россия). Абсолютно здоровому малышу было всего от двух до пяти дней от роду. Установлена личность женщины, оставившей новорожденного во дворе. Ею оказалась 26-летняя гражданка Кыргызстана. По предварительной информации, ребенок - ее сын.

Не нужным оказался ребенок и другой 26-летней гражданке КР. Она выбросила новорожденную дочь в мусорный бак в Хамовниках. Живую девочку, которая родилась не более суток назад, нашли в мусорном баке, завернутую в курточку и полиэтиленовый пакет.

Избавиться от родного внука 11 августа решил в Москве еще один кыргызстанец. Он пришел в отделение полиции и попытался выдать ребенка за подкидыша, якобы нашел его на остановке на Алтуфьевском шоссе.

Выяснилось, что его 20-летнюю дочь похитил влюбленный соотечественник. Пару поженили, но брак официально не регистрировали. Молодая жена забеременела и 4 августа родила первенца. Но муж вдруг пропал. Из роддома кыргызстанка вернулась в родительский дом с младенцем на руках. Поэтому отец решил избавиться от внука, чтобы уберечь свою дочь от позора.

В этот же день уже в Джалал-Абадской области Кыргызстана, в Токтогуле новорожденную девочку выбросили в выгребную яму. Матерью оказалась 18-летняя девушка. Следствие устанавливает, по каким мотивам она пошла на преступление.

Воспитывали, но не воспитали

Пользователи соцсетей задались вопросом, зачем рожать нежеланного ребенка, а потом оставлять его в опасности? Не лучше ли сделать своевременно аборт, учитывая, что времени на раздумья дается вполне достаточно?

Информация о методах контрацепции благодаря интернету стала доступнее.

Незапланированные беременности, однако, все еще остаются проблемой, решение которой почти всегда лежит на одних женщинах. Мужчины предпочитают в этом не участвовать.

По словам главного специалиста управления Минздрава Раисы Асылбашевой, система здравоохранения работает над информированием населения о репродуктивном здоровье и планировании семьи. Но это социальный вопрос, для решения которого нужно взаимодействие всего общества, включая комитеты женщин, суды аксакалов, местное самоуправление, акимов и другие структуры.

"К сожалению, из-за экономического кризиса многие родители находятся в поисках заработка. В результате дети остаются зачастую без присмотра, смотрят различные фильмы и читают в интернете все без цензуры, - сказала она в беседе с 24.kg. - Почему детей выбрасывают в мусорные баки? Значит, мы упустили воспитание наших подростков. Это задача семьи и системы образования. Дети должны расти в домашнем тепле и любви, а в школе - получать необходимую информацию, чтобы взрослеть с правильными взглядами".

Подрастающее поколение должно понимать: ребенок, которого зачали и родили, - это не кукла, которую можно выбросить, а человек, который должен жить.

При этом женщина, по ее словам, имеет право отказаться от своего ребенка. Если ближайшие родственники не захотят дать ему семью, то малышу будут искать усыновителей. Девочки же, ставшие матерями до 18 лет, такого права не имеют, поскольку они еще сами дети.

Уроков недостаточно

Главный специалист управления Министерства образования и науки Гульшан Абдылдаева напомнила, что в 2014 году совместно с Минздравом разработана 10-часовая программа по здоровому образу жизни. Ее проходят учащиеся с 6-го по 11-й класс. В программу включены вопросы санитарии, гигиены, репродуктивного здоровья.

"Дети элементарно не понимают, что с ними происходит в подростковом возрасте. Конечно, они могут получить информацию в интернет-пространстве и среди своих друзей. Но насколько она достоверна? Поэтому нужен правильный подход. К сожалению, некоторые девочки подвергаются насилию со стороны родственников и даже собственных отцов. Они должны знать, что это ненормально, не молчать об этом и уметь рассказать классному руководителю или соцработнику, - подчеркнула Гульшан Абдылдаева. - Профилактическая информационная работа проводится через внеклассное образование. Дополнительные мероприятия проводят и органы здравоохранения один раз в месяц".

Конечно, этого недостаточно, признала она. По словам специалиста, должны создаваться подростковые центры, где они могли бы получать всю необходимую информацию из достоверных источников.

Всему виной бедность?

По словам эксперта по социальной защите Назгуль Ташпаевой, все недавние случаи с брошенными детьми - результат безвыходности, когда рядом с будущими матерями не оказалось никого, кто бы помог.

Зачастую трудовые мигранты работают нелегально, не имеют трудовых договоров, соответственно, и медицинского полиса, который бы обеспечивал доступ к медуслугам.

"Бедность - ключевой фактор. Не от хорошей жизни женщины уезжают из страны, статистика мигрантов, кстати, постоянно молодеет. Сказывается и необразованность. Причем это не отсутствие диплома или аттестата, а в большей степени отсутствие навыков, знаний, достоверных источников информации о способах контрацепции. Не хватает информации о репродуктивном здоровье, допустимых сроках прерывания беременности. Нет и доступа к самим медуслугам. Женщины сами по себе уязвимые, а за пределами республики ситуация еще более усугубляется", - сказала Назгуль Ташпаева 24.kg.

Она также отметила отсутствие институтов, которые бы помогали женщинам справиться с послеродовой депрессией, психозом. Иногда, по мнению эксперта по соцзащите, достаточно временно дать женщине кров, поддержать продуктами питания, обучить навыкам по уходу за ребенком. Имеющихся кризисных центров недостаточно. "Нередко браки не регистрируют, а религиозные браки ставят женщину в еще худшее положение. Она остается совершенно бесправной", - пояснила она.

Кроме того, в Кыргызстане разрушен институт семьи. "Нет понимания ответственного родительства. Сам половой акт не закладывает автоматически эту ответственность как со стороны женщин, так и мужчин. Должна быть целая система закладки ценностей из поколения в поколение. Что могут дать молодые люди детям, если они сами зачастую выросли в условиях депривации и у них нет любви, тепла, доброты?" - резюмировала Назгуль Ташпаева.

Источник - 24.kg