Эмильбек Каптагаев: «Если в Афганистане перестанут выращивать мак, снизится интерес российских военных чинов к Таджикистану и Кыргызстану»

Также снизится заинтересованность фирм, оказывающих услуги грузоперевозок в Афганистан самолетами и вертолетами,
Если в Афганистане перестанут выращивать мак, снизится интерес российских военных чинов к Таджикистану и Кыргызстану. Такое мнение выразил общественный деятель Эмильбек Каптагаев.
— Если в Афганистане перестанут выращивать мак и прекратится вывоз наркотиков, то интерес к Таджикистану и Кыргызстану российских военных чинов может резко снизиться... Также снизится заинтересованность фирм, оказывающих услуги грузоперевозок в Афганистан самолетами и вертолетами, — считает Каптагаев.
Источник: nazarnews.kg, gezitter.org
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