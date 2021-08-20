Эмильбек Каптагаев: «Если в Афганистане перестанут выращивать мак, снизится интерес российских военных чинов к Таджикистану и Кыргызстану»

Также снизится заинтересованность фирм, оказывающих услуги грузоперевозок в Афганистан самолетами и вертолетами,

Если в Афганистане перестанут выращивать мак, снизится интерес российских военных чинов к Таджикистану и Кыргызстану. Такое мнение выразил общественный деятель Эмильбек Каптагаев.

— Если в Афганистане перестанут выращивать мак и прекратится вывоз наркотиков, то интерес к Таджикистану и Кыргызстану российских военных чинов может резко снизиться... Также снизится заинтересованность фирм, оказывающих услуги грузоперевозок в Афганистан самолетами и вертолетами, — считает Каптагаев.

Источник: nazarnews.kg, gezitter.org