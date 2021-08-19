Горсуд отказал мэрии в праве оспаривать земли в "золотом квадрате" у Арсланбека Малиева

Позже ответчики обжаловали это решение в Бишкекском городском суде, и 18 августа суд отменил решение первой инстанции.

Бишкекский городской суд отменил постановление Административного суда, который ранее разрешил управлению земельных ресурсов (УЗР) мэрии Бишкека оспаривать законность выданного госакта на земельный участок в центре Бишкека Арсланбеку Малиеву в бытность его депутатом Жогорку Кенеша. Решение принято сегодня, 18 августа.

Напомним, речь идет о земельном участке в 18 соток на пересечении пр. Эркиндик - ул. Чокморова, где в настоящее время находится многоэтажное здание, которое строил не Малиев, а частная строительная компания ОсОО "Бабек ЛТД".

9 июля Административный суд удовлетворил ходатайство УЗР об установлении пропущенного срока подачи искового заявления о законности выдачи земельного участка на основании постановления мэрии Бишкека от 1997 года. Причина поздней реакции - истец узнал о нарушениях только 7 мая 2021 года из предписания прокуратуры Первомайского района Бишкека, в котором говорится о том, что были нарушения при выдаче земельного участка.

Позже ответчики обжаловали это решение в Бишкекском городском суде, и 18 августа суд отменил решение первой инстанции.

Как сказал представитель ОсОО "Бабек ЛТД" Ильгиз Насиров, который выступает третьей стороной в этом деле, своим решением городской суд прекратил производство по делу. "Считаем данное решение незаконным. Мы будем жаловаться в Совет судей и писать президенту страны. А также будем готовить кассационную жалобу в Верховный суд", - сказал он.

Он заметил, что на всех четырех заседаниях представитель Малиева не предоставил ни одного доказательства, не было ни одного документа. Таким образом, горсуд проигнорировал доводы следователей ГКНБ и прокуратуры, которые в ходе расследования нашли доказательства незаконной выдачи земельного участка.

"Каким образом можно было вынести такое решение и отменить определение Административного суда Бишкека? Это просто уникально. Конечно, мы будем незамедлительно реагировать и подадим жалобу в кратчайшие сроки", - заключил он.

Представитель Малиева отказался комментировать ситуацию и решение суда.

Об истории загадочной передачи 18 соток земли в центре Бишкека в собственность Малиева в бытность его депутатом Жогорку Кенеша можете почитать здесь.



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