ГКНБ: Ответ в отношении комментарий Ф.Ниязова

Бишкек, "Саясат. kg". И, признать, что источником его личных бед является его уверенность в своей недосягаемости для правосудия.

ГКНБ КР, в отношении сегодняшнего в СМИ обращения Ф.Ниязова с попытками обвинений органов ГКНБ и МВД, а также преподнести себя в качестве невинно «пострадавшего» считает необходимым сообщить следующее.

Подобные информационные выбросы в СМИ, Ф.Ниязов, осуществляет постоянно, находясь в заключении в качестве обвиняемого за совершение преступления, причем нескольких. Это очередная его попытка придать себе облик некоего узника совести и политического заключенного.

Как известно общественности, Ф.Ниязову на сегодня следственными органами инкриминируются обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса КР, за совершенные во время пребывания во власти незаконные деяния в ущерб интересам государства и общества.

В настоящее время, помимо известных широкой общественности, рассматриваемых судом уголовных дел, где Ф.Ниязов проходит одним из главных фигурантов, в связи с чем он и находится под стражей следственными органами МВД расследуются уголовное дело в отношении него за причастность к фактам незаконной выдачи иностранцам паспортов граждан КР. Дело находится на стадии завершения и передачи в суд для рассмотрения, по результатам которого деяниям Ф.Ниязова будет дана соответствующая правовая оценка.

В этой связи, ГКНБ КР советует Ф.Ниязову вместо необоснованных их обвинений проанализировать свою бывшую деятельность с криминальным оттенком, благодаря чему стал объектом уголовного преследования. И, признать, что источником его личных бед является его уверенность в своей недосягаемости для правосудия.

В основе того, что он оказался сегодня в таком положении лежит исключительно его бывшая противоправная деятельность, причем по нескольким уголовно наказуемым эпизодам.