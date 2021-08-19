В Бишкеке мусора - горы, нарушителей - горсточка

В Бишкеке мусора - горы, нарушителей - горсточка

На 6,6 миллиона сомов пополнилась городская казна с начала года за счет штрафов горожан и частных компаний, не соблюдающих санитарно–экологические нормы.

Ежедневно представители санитарно–экологической инспекции мэрии проводят рейды по проверке территорий, относящихся к хозяйствующим субъектам и частным подворьям. Еще ни разу не было так, чтобы проверяющие вернулись, не выписав ни одного штрафа. И коммерсанты, и рядовые горожане выбрасывают в неположенных местах бытовой, строительный и прочий мусор, незаконно вырубают зеленые насаждения и сжигают отходы.

На днях, например, инспекция оштрафовала частную школу American School, расположенную на улице Юнусалиева. Горожане пожаловались, что администрация учебного заведения уничтожает деревья, растущие в придорожной зоне. Это подтвердилось в ходе обследования территории. Зеленые насаждения выпиливались для организации парковки. На основании выявленных фактов в отношении владелицы составлен протокол и ей грозит штраф в размере 3 тысяч сомов.

Компания "Электросила", кафе "Сити" оштрафованы по статье 70 Кодекса "О нарушениях" (для физических лиц 3 тысячи сомов, для юридических - 13 тысяч) за выброс мусора в неположенном месте и за беспорядок на прилегающей территории.

По этой же статье грозит ответственность за несоблюдение чистоты на прилегающей к чайхане "Кыргызбайдын самсасы" территории. Общепит расположен на проспекте Дэн Сяопина. К слову, с начала года зафиксировано более 230 нарушений, подпадающих под эту статью кодекса, взыскано штрафов на сумму 1,8 миллиона сомов.

На Мичурина "Бакай Банк" не выполнил правила содержания дорожных сооружений. За это с него будет взыскано 23 тысячи сомов. А компания "Чайна Роуд", ремонтирующая дороги в Бишкеке, заплатит аналогичную сумму за выброс производственного мусора на одной из магистралей.

Горожане не перестают сжигать мусор, что категорически запрещено законом. Недавно за подобный проступок был оштрафован на 7,5 тысячи сомов житель улицы Западной.

Сумма причиненного ущерба за несоблюдение элементарного порядка гораздо больше, чем сумма штрафов. А поскольку предупреждения, пояснения не действуют на частных лиц и компании, надо усиливать административную ответственность за несоблюдение санитарно–экологических норм. Ведь все нарушения напрямую сказываются и на нашем здоровье, в том числе детей. Ну сколько об этом можно говорить?!

Обо всех фактах нарушений правил можно сообщить по номерам:

Свердловский район - 0(551) 55–17–45

Октябрьский район - 0(505) 52–38–32

Первомайский район - 0(555) 40–48–18

Ленинский район - 0(554) 22–22–13





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