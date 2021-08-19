Маратбек Чолпонкулов назначен директором ГП "Кыргызгеология"

Экс-глава "Кыргызалтына" Маратбек Чолпонкулов назначен директором ГП "Кыргызгеология"

- Маратбек Чолпонкулов назначен директором ГП "Кыргызгеология" при Государственном агентстве геологии и недропользования при Министерстве энергетики и промышленности КР на условиях трудового договора.

Он был представлен Фондом по управлению государственным имуществом при Министерстве инвестиций.

Ранее Маратбек Чолпонкулов был председателем ОАО "Кыргызалтын" c 4 марта по август 2021 года.

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ЧОЛПОНКУЛОВ Муратбек Абжанбекович

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[28.08.1962 - ..]

кыргыз

В 1986-м окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности "горный инженер-электрик".

1986–1989 - главный энергетик производственного участка, мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Чаткальской геологической экспедиции;

1989–1997 - электромонтер, начальник Аманбаевского участка электрических сетей, инспектор энергоинспекции Кара-Бууринской РЭС на Таласском предприятии распределительных сетей;

2003 - инженер производственного отдела ОАО "Национальные высоковольтные электрические сети" в Таласской области;

2007–2010 - главный специалист отдела распределения электроэнергии Министерства промышленности, энергетики и топливных ресурсов КР;

2010–2011 - начальник управления топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики;

2011–2014 - заведующий отделом распределения электроэнергии Министерства энергетики и промышленности;

2014–2015 - советник министра энергетики и промышленности;

2016 - общественный советник министра экономики, заведующий отделом выработки и передачи электроэнергии Министерства экономики;

2016–2017 - начальник управления электроэнергетики Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования;

2018–2019 - общественный советник председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования;

2019 - эксперт, заместитель заведующего, заведующий отделом Комитета по ТЭК и недропользованию Жогорку Кенеша;

заведующий отделом промышленности, ТЭК и недропользования аппарата правительства КР (2019 - 03.2021)

председатель правления ОАО "Кыргызалтын" (4.03-10.08.2021)

директор ГП "Кыргызгеология" (17.08.2021-



Источник - Tazabek