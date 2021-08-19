Изнасилование 13-летней девочки. Третьему обвиняемому оставили приговор в силе

Верховный суд оставил в силе приговор третьему обвиняемому в изнасиловании 13-летней девочки в Тонском районе.
Верховный суд оставил в силе приговор третьему обвиняемому в изнасиловании 13-летней девочки в Тонском районе. Об этом 24.kg сообщил адвокат потерпевшей Надерлан Шейренов.
По его словам, ранее адвокат У.К. просил изменить приговор Иссык-Кульского областного суда. Решением предыдущей инстанции его приговорили к 20 годам лишения свободы.
«Защита потерпевшей просила оставить наказание в отношении У.К. Выслушав мнение сторон, судебная коллегия не удовлетворила жалобу обвиняемого», — сказал Надерлан Шейренов.
Напомним, Тонский районный суд оправдал двоих обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки, одному подсудимому, У.К., назначил 7,5 года лишения свободы.
Иссык-Кульский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции и приговорил двоих обвиняемых к 15 годам лишения свободы, а третьего — к 20 годам. Девочку изнасиловали трое мужчин. О произошедшем родители узнали, когда выяснилось, что она беременна. Не согласившись с решением второй инстанции, обвиняемые обжаловали его в Верховном суде.
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