На «Кумторе» появился диетолог. В компании улучшают условия труда и проживания

Там отмечают, что на Кумторе, в арктических условиях высокогорья, работают сильные духом люди.

Временный внешний управляющий «Кумтор Голд Компани» (КГК) Тенгиз Болтурук поставил задачу, чтобы предприятие стало примером для всех других добывающих компаний Кыргызстана: в технологиях, безопасности на производстве, в условиях труда и создании комфортных условий для работы и проживания сотрудников, сообщает его пресс-служба.

Там отмечают, что на Кумторе, в арктических условиях высокогорья, работают сильные духом люди. Вахта длится две недели. В жилом лагере рудника проживает около двух тысяч человек. Часть сотрудников работает в компании долгие годы, кто-то недавно присоединился к большому коллективу.

«Компания «Кумтор» придает большое значение созданию достойных условий труда и повышению качества жизни. В настоящее время планируется провести ремонт и редизайн помещений, замену мебели в жилом лагере. Улучшилось питание работников: в меню добавили несколько первых и вторых блюд, различные салаты, фрукты и соки. Впервые в истории компании за тем, чтобы питание сотрудников было не только вкусным, но и полезным, следит диетолог», — информирует пресс-служба.

«Если раньше приоритетом была экономия продуктов питания, то с введением внешнего управления у нас многое поменялось. Все это время мы работали на технике 25-летней давности, но сейчас мы заказали новое современное кухонное оборудование, а продукты питания приходят высшего качества», — сказал координатор по организации питания на руднике «Кумтор» Сарман Шамбеталиев.

По словам внешнего управляющего компании Тенгиза Болтурука, главное богатство предприятия — это человеческий ресурс.

«Когда сотрудник проводит больше половины жизни на работе, то она должна быть вторым домом, чтобы туда хотелось возвращаться, с радостью видеть коллег, сосуществовать в деловой и дружеской атмосфере — только тогда компания будет развиваться и расти», — отметил он.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/204354/