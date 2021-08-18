ЦИК просит граждан привести в соответствие адрес фактического места жительства с адресом в паспорте

Бишкек, "Саясат. kg". Согласно законодательству, в список избирателей включаются граждане Кыргызской Республики, достигшие 18-летнего возраста...

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики обратилась к избирателям в рамках подготовки к выборам депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики просит избирателей заблаговременно уточнить себя в списке избирателей для участия в голосовании.

Согласно законодательству, в список избирателей включаются граждане Кыргызской Республики, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие биометрическую регистрацию, являющиеся членами местного сообщества .

« член местного сообщества – гражданин Кыргызской Республики, постоянно проживающий в соответствующем айылном аймаке, городе, включенном в состав одномандатного избирательного округа. Членство избирателя в местном сообществе определяется отметкой о регистрации места жительства в паспорте гражданина, записанной на чип паспорта, либо регистрацией адреса места жительства в Государственном реестре национальных паспортов Кыргызской Республики (ГРНП), произведенной в срок не менее чем за 90 дней до дня голосования» (абзац 50 ст. 1 КЗ КР «О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР»).

На данный момент, по сведениям регистрационного органа Кыргызской Республики, имеются граждане, у которых адреса в паспорте отличаются от фактического постоянного места жительства (АСБ – Адресно-справочная база).

В связи с этим убедительно просим избирателей у которых отличаются адрес фактического места жительства с адресом в паспорте, (до назначения выборов Жогорку Кенеша) привести в соответствие свои паспортные данные в органах регистрации населения (ЦОНы, паспортные столы).

Для этого гражданам нужно обратиться в органы регистрационного учета населения (ЦОНы, паспортные столы) и пройти следующие процедуры:

- Гражданам, имеющим паспорт образца 2017 года (eID-карт биометрический паспорт), необходимо произвести регистрацию по фактическому адресу места жительства и перезаписать актуальный адрес на чип паспорта;

- Гражданам, имеющим паспорт образца 2004 года (ID-карт серии AN - желтый паспорт), необходимо произвести регистрацию по фактическому адресу места жительства и получить новый паспорт образца 2017 года (eID-карт), далее перезаписать актуальный адрес на чип паспорта;

- Гражданам, ранее пребывавшим за рубежом Кыргызской Республики, но на данный момент находящимся по фактическому зарегистрированному адресу места жительства в республике, необходимо обратиться в органы регистрации для снятия с консульского учета и актуализировать свои данные в паспорте!

Центральная избирательная комиссия напоминает, что в соответствии с внесенными изменениями в избирательное законодательство, выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики пройдут по смешанной системе. На выборах 36 депутатов Жогорку Кенеша будут избираться по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах, а 54 депутата Жогорку Кенеша по пропорциональной системе с открытыми списками в едином избирательном округе.

Уточнить себя в списке избирателей можно по номерам “горячей” линии: 1255, 119 или на сайте: https://tizme.gov.kg/