Солдата ранило осколком при взрыве в оружейной комнате

16 августа ближе к вечеру солдаты срочной службы заставы "Бел" Айдаркенского отряда после дежурства сдавали оружие.

Военнослужащие одного из погранотрядов уронили имитационные снаряды в оружейной комнате и чуть не подорвались. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.



По их словам, 16 августа ближе к вечеру солдаты срочной службы заставы "Бел" Айдаркенского отряда после дежурства сдавали оружие. В этот момент один из военнослужащих уронил имитационные снаряды, произошел небольшой взрыв. В результате пострадал один солдат.

Расследованием сейчас занимается Военная прокуратура.



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