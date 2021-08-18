Солдата ранило осколком при взрыве в оружейной комнате

16 августа ближе к вечеру солдаты срочной службы заставы "Бел" Айдаркенского отряда после дежурства сдавали оружие.
Военнослужащие одного из погранотрядов уронили имитационные снаряды в оружейной комнате и чуть не подорвались. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.
По их словам, 16 августа ближе к вечеру солдаты срочной службы заставы "Бел" Айдаркенского отряда после дежурства сдавали оружие. В этот момент один из военнослужащих уронил имитационные снаряды, произошел небольшой взрыв. В результате пострадал один солдат.
Расследованием сейчас занимается Военная прокуратура.
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