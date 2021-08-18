Депутат по прозвищу Чемпион Урмат Самаев баллотируется в мэры Токмака

Депутат Жогорку Кенеша Урмат Самаев выдвинул свою кандидатуру на пост мэра города Токмака.

Об этом 24.kg сообщил сам нардеп.

По его словам, он уже подал документы и зарегистрировался в качестве кандидата.

«Пока я единственный претендент на пост градоначальника. Сегодня до 18.00 крайний срок подачи документов. Решил баллотироваться в мэры, потому что хочу сделать для города что-нибудь», — отметил Урмат Самаев.

Напомним, что ранее депутат, известный как Чемпион, был заместителем главы комитета по правопорядку.

Широкую известность Урмат Самаев получил после инцидента в Токмаке. В январе у КПП «Токмак- автодорожный» произошла перестрелка. Один из участников — родственник депутата Жогорку Кенеша — был госпитализирован. На больничную койку попал и второй участник вооруженного конфликта. Он утверждал, что Урмат Самаев сам приезжал на место происшествия и пытался оказывать давление на следствие.

Ранее на Урмата Самаева также жаловался депутат Токмакского городского кенеша от фракции «Кыргызстан» Сулейман Лажаров. Он заявлял, что парламентарий с однопартийцем Кубанычбеком Кочкорбаевым напал на него, угрожал и требовал, чтобы он сдал мандат.

Отметим, в октябре 2020-го вице-спикер Аида Касымалиева заявляла, что некоторым нардепам и ей в том числе угрожали, заставляя утвердить Садыра Жапарова в должности премьер-министра. Она указала на своего коллегу, депутата Урмата Самаева по прозвищу Чемпион. Однако он ответил, что никогда не писал угрожающих сообщений Касымалиевой.



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