Кыргызстанцев ждут длинные выходные

Кыргызстанцы в конце августа будут отдыхать четыре дня.
Об этом сообщили в Минсоцразвития.
Они напомнили, что в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительством принято постановление «О переносе выходного дня» от 4 мая 2021 года.
Согласно постановлению, выходной день 10 мая перенесен на 30 августа. В связи с этим кыргызстанцы будут отдыхать 28-31 августа.
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