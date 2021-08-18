Кыргызстанцев ждут длинные выходные

Кыргызстанцы в конце августа будут отдыхать четыре дня.

Об этом сообщили в Минсоцразвития.

Они напомнили, что в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительством принято постановление «О переносе выходного дня» от 4 мая 2021 года.

Согласно постановлению, выходной день 10 мая перенесен на 30 августа. В связи с этим кыргызстанцы будут отдыхать 28-31 августа.



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