В Бишкеке у здания ООН прошел митинг беженцев из Афганистана.
Участники акции протеста требовали дать им официальный статус в республике либо отправить в третьи страны.
По словам Али Сарвара Мухаммада Наби, граждане Афганистана живут в Кыргызстане по 18-20 лет, однако документов им не выдают.
«Мы живем здесь по мандату беженцев. С этим документом тяжело устроиться на работу. Мы хотим, чтобы нам либо дали гражданство Кыргызстана, либо отправили в такие страны, как Канада или Америка. К нам из ООН, к сожалению, никто не вышел, по телефону горячей линии также не смогли ответить на вопросы», — сказал Али Сарвар Мухаммад Наби.
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