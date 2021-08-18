Назира Айтбекова, блогер: «Могу похвастаться тем, что у нас есть свобода слова»

Конечно, это выставляет нас в дурном свете, так как мы люди публичные.
— Я люблю рассматривать вопрос с двух сторон. С одной стороны граждане, сидящие в социальных сетях, прикрываются моим именем и распространяют неверную информацию. Конечно, это выставляет нас в дурном свете, так как мы люди публичные. С этой точки зрения я думаю, что нужно ввести какие-либо ограничения.
С другой стороны ограничения могут существенно повлиять на свободу слова для журналистов и блогеров. Есть большая угроза, что как граждане Кыргызстана мы не сможем полностью выразить свое мнение. Я зарегистрировалась как член союза журналистов Турции. Когда там проходили конференции, обычно я хвасталась свободой слова, которая есть у нас. Думаю, благодаря свободе слова мы можем доносить до властей проблемы общества. Это позволяло решить многие проблемы народа. Если мы лишимся этого, то будет тяжело.
Источник: газета «Кыргыз Туусу» №60 от 17.08.2021 / стр. 10, gezitter.org
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