Во дают… Получил вакцину – прими обувь в подарок

В связи с этим Бишкекские городские власти вовсе предлагают скидки в обувном магазине для тех, кто решил вакцинироваться.
В Кыргызстане не радуют темпы вакцинации. Принуждали, запугивали, но все равно немногие прививаются. Разве это так опасно? Возможно. Открыто говорят, даже размещают в социальных сетях видео, где привившиеся несколько дней страдают, а то и умирают. В связи с этим в обществе появилось чувство страха.
Но правительство заверяет, что получение вакцины – это профилактика болезни. К сожалению, есть те, кто категорически не хочет получать вакцину и даже готов уволиться. В связи с этим Бишкекские городские власти вовсе предлагают скидки в обувном магазине для тех, кто решил вакцинироваться.
И. о. мэра Айбек Джунушалиев провел совещание по вопросам вакцинации и заявил: «В данное время разрабатываются механизмы стимулирования горожан. Вице-мэр Виктория Мозгачева отметила инициативу Первомайского районного акимиата. Проводится акция совместно с крупным обувным магазином, привившиеся получат скидку». Вряд ли нам стоит радоваться такой инициативе новоиспеченного мэра. Вы только отпугнете горожан, если действительно решили, что можете заинтересовать их скидками на обувь.
Источник: газета «Факты.kg» №15 от 17.08.2021 / стр. 3,gezitter.org
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