Мужчину осудили за доведение жены до самоубийства. Но мать женщины просила зятя отпустить

Мужчину осудили по статье "Доведение до самоубийства" своей жены.

Об этом сообщается в постановлении суда.



Из материалов дела следует, что 9 июня примерно в 14:00 в местности Ак-Тоо айылного округа Кулунду Лейлекского района у подсудимого А. Ю. произошел конфликт с супругой М. Г. Он ударил ее несколько раз, потом начал душить, но в итоге отпустил.

Спустя некоторое время М. Г., по версии следствия, пошла к реке Козу-Баглан и бросилась в реку. Тело ее нашли в соседнем селе. Экспертиза выявила, что на ее теле имелись следы побоев, но смерть наступила в результате того, что она прыгнула в реку.

Подсудимый А. Ю. сообщил суду, что он частично признает свою вину, попросил у тещи прощения. В суде он сказал, что воспитывает двоих детей, просил не лишать его свободы.

В свою очередь мать умершей сообщила суду, что она разговаривала и виделась с дочерью за три дня до ее смерти, у нее все было хорошо.

"Моя дочь в детстве упала с кровати и получила сильное сотрясение мозга. В последнее время она часто говорила мне, что, находясь у реки, слышит голос своего отца, который утонул в этой же реке. Отец звал ее к себе. Я всегда просила дочь, чтобы она держалась подальше от реки. Но, увы, она все-таки прыгнула в воду. К зятю претензий не имею, прошу не лишать его свободы, так как он теперь единственный у их детей", - сообщила суду мать умершей.

Выслушав мнение сторон, суд приговорил мужчину к двум годам и шести месяцам пробационного надзора и оштрафовал его на 250 тыс. сомов в доход государства.





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